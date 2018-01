São Paulo: André Dias deve ficar fora mais uma vez O zagueiro André Dias tem remotas chances de conseguir voltar a jogar pelo São Paulo na quarta-feira, contra o Chivas, pela semifinal da Copa Libertadores. Seu imbróglio jurídico contra o Goiás (o time quer receber uma indenização pela saída do jogador) ainda não tem uma solução e, como o jogo está perto de sua realização, é improvável que ele consiga arrumar sua documentação até lá. Na busca de uma solução para o caso, André Dias chegou a ir para Goiânia tentar negociar com os dirigentes do time alviverde. Mas voltou pessimista quanto a um acerto, segundo seus companheiros são-paulinos. Ele treinou nesta segunda-feira à tarde junto com quem não atuou no domingo e deve, portanto, apenas assistir ao jogo. Já o time titular fez apenas um treino de conjunto (dois-toques) nesta segunda-feira à tarde no CCT da Barra Funda, com chuva leve e frio. Aloísio, Josué e Lugano, que ficaram no banco no jogo contra o Santos, no domingo, participaram normalmente desta atividade.