São Paulo antecipa concentração para pegar Fluminense

O São Paulo antecipou a concentração para a partida contra o Fluminense, pelas quartas-de-final da Libertadores. Os atletas reúnem-se para o duelo já nesta segunda-feira, após a atividade de 15h30 no centro de treinamento do clube. Veja também: São Paulo: procura frenética por um meia As novidades na preparação para o jogo devem ser o atacante Aloísio e o meia Jorge Wagner. Ambos ainda não sabem se terão condições de entrar em campo, mas devem ficar reunidos com o restante do grupo são-paulino. Dois reforços certos de Muricy com relação à estréia no Brasileirão - em que o time perdeu por 1 a 0 para o Grêmio - serão o meia Hugo, que não jogou por estar suspenso, e o atacante Adriano, poupado devido à maratona de jogos. O São Paulo enfrenta o Fluminense às 21h50 de quarta-feira, no Estádio do Morumbi. A segunda partida será no dia 21, no Maracanã.