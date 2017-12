São Paulo antecipa estréia de Ramalho Cuca resolveu antecipar a estréia do volante Ramalho, contratado na segunda-feira do Atlético-PR. O jogador, de 26 anos, que só deveria jogar a partir do próximo fim de semana, está confirmado para a partida de domingo, contra o Coritiba, no Paraná, pelo Campeonato Brasileiro. A intenção do treinador é colocá-lo ao lado do restante do grupo, já pensando no confronto de quarta-feira, contra o Rosario Central, pela Libertadores. O motivo: Fábio Simplício, expulso na Argentina, quinta-feira, não terá condições de participar da disputa internacional. Ramalho chegou ao Morumbi animado, mostrando confiança. De acordo com Cuca, além de ser forte na marcação, o atleta sabe tocar a bola e armar jogadas. A situação de Fábio Simplício, por outro lado, se complicou bastante. O volante irritou a comissão técnica com sua expulsão na Argentina, aos 34 minutos do primeiro tempo, após ter acertado cotovelada em Schelotto. ?Não há justificativa para o time perder um jogador aos 30 minutos?, lamentou o técnico. ?Esse tipo de coisa acaba prejudicando a classificação.? Cuca disse que vai analisar o lance com tranqüilidade, pela tevê, para tomar alguma atitude mais drástica, como uma multa a Fábio Simplício. O jogador garantiu que não teve intenção de acertar o rival. ?Sempre que você pula para dividir uma bola de cabeça, acaba abrindo os braços. Acertei o rosto dele (Schelotto), mas foi sem querer?, defendeu-se Fábio Simplício. Seu contrato termina no meio do ano e as chances de não ser renovado são grandes ? situação semelhante vive o volante Alexandre. As mudanças não devem parar por aí. Vélber tem grandes possibilidades de entrar na equipe. Cuca só não definiu ainda quem vai sair: Danilo ou Grafite. O atacante não vem agradando e pode perder o lugar. Os dirigentes, sobretudo, estão irritados com suas fracas atuações. O elenco retornou da Argentina, na tarde desta sexta-feira, reclamando bastante do árbitro Carlos Amarilla, que comandou São Paulo x Rosario na quinta. ?Ele estava mal-intencionado?, limitou-se a dizer o lateral-direito Cicinho. Luís Fabiano, também aborrecido com o árbitro, garantiu que o São Paulo se classificará para as oitavas-de-final da Libertadores, apesar de ter perdido por 1 a 0 em Rosario. ?Vamos vencer fácil no Morumbi.?