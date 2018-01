São Paulo antecipa renovação do elenco O torcedor são-paulino vai ter de memorizar rapidamente nomes como Ralph, Marquem, ambos de 19 anos, e Alê, de 17. São garotos dos juniores que farão parte do elenco de 2004 e, desde hoje (26), já compõem o grupo de profissionais. Neste sábado, os três estarão no banco de reservas, diante do lanterna Grêmio, às 16 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roberto Rojas, com 10 desfalques, sendo 7 titulares - Fabiano e Luís Fabiano fazem testes antes da partida, mas dificilmente jogarão -, teve de apelar para as categorias de base para poder contar com 18 atletas. Enquanto os jovens comemoram a promoção, os titulares começam a ter missão maior do que simplesmente lutar por vaga na Copa Libertadores da América - o título do Brasileiro ainda não está descartado, mas a situação é delicadíssima. Têm de mostrar união e, acima de tudo, capacidade para permanecer em 2004. Os dirigentes estão muito decepcionados com rendimento de peças importantes: Leonardo Moura, por exemplo, foi afastado e terá de treinar no time B, e outros podem não ter a renovação de contrato. São muitas as medidas para a recuperação do prestígio e da auto-estima dos jogadores, abalados com a perda de pontos preciosos nos últimos três jogos: dois empates e uma derrota. O elenco está concentrado desde quinta-feira e todos, desde suspensos até machucados, estarão no Morumbi para motivar quem estiver em campo. A ordem de Rojas é clara e objetiva: "Temos de ganhar". E pediu, novamente, atitude. "Não podemos ser surpreendidos."