São Paulo antecipa volta de titulares Se o Figueirense contava com três pontos garantidos no jogo de sábado, contra os reservas do São Paulo, pode ter surpresas. O técnico Paulo Autuori resolveu reforçar o time são-paulino, com a entrada de alguns titulares que estavam sendo poupados: Cicinho, Fabão, Souza, Christian e, provavelmente, Josué. Já o goleiro Rogério Ceni, que estava pronto para jogar, fica de fora - extraiu um dente e vai descansar. As derrotas contra Palmeiras (2 a 1) e Goiás (3 a 0) com certeza influenciaram na idéia de apressar a volta dos titulares, que estava prevista apenas para o jogo contra o Fortaleza, no dia 27. Mas Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do São Paulo, disse que há outros motivos para a decisão. ?Dentre os que estão poupados, o Souza é o que jogou menos partidas no ano, então volta agora. O Christian chegou há pouco tempo e precisa de ritmo de jogo. O Fabão teve um problema no calcanhar e ficou mais de um mês parado. E o Cicinho esteve com a seleção, se não jogasse agora ficaria muito tempo parado?, justificou o dirigente. Josué voltaria porque não há quem escalar no meio-de-campo, já que Alê e Renan estão suspensos. ?Ainda não me falaram nada, mas se precisar jogar, eu jogo. Motivação não me falta?, disse o volante, que passou os dias de folga em Goiânia. ?Só descansei, nem passei perto de uma bola. Vi dois jogos na televisão e mais nada. Estou me sentindo bem melhor e pronto para jogar novamente.? Seja qual for o motivo, a decisão da volta de alguns titulares vai contra o que foi amplamente divulgado há poucos dias por Paulo Autuori, quando apresentou o projeto de preparação dos jogadores para o Mundial de Clubes da Fifa, dezembro, no Japão. A idéia inicial era que os jogadores teriam ainda uma semana de treinamento, voltando apenas contra o Fortaleza e depois, fazendo a despedida contra o Atlético-PR, no dia 4, no Morumbi.