Sidão assina contrato com o São Paulo até 2018

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira, a contratação do goleiro Sidão. Um dos destaques do Botafogo nesta temporada, o jogador assinou contrato até 2018, e chega para disputar posição com Denis, que sofre com a desconfiança da torcida.

Aos 33 anos, o arqueiro realizou todos os exames médicos na última semana. Para acertar a negociação, o time do Morumbi deve ceder jogadores ao Audax. Os nomes, entretanto, ainda não foram definidos.

"A chegada do Sidão vai aumentar ainda mais a competição pela posição e isso é muito importante", afirmou Rogério Ceni em sua apresentação como novo treinador.

Sidão é o segundo reforço anunciado pelo São Paulo. Anteriormente, a diretoria já havia acertado a chegada do atacante Wellington Nem, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e foi emprestado por um ano.