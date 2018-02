São Paulo anuncia a contratação do lateral Jorge Wagner Após a decepção de ver o volante Mineiro acertar a sua transferência para o alemão Hertha Berlim, os torcedores do São Paulo receberam uma boa notícia nesta quarta-feira. Isso porque o clube do Morumbi acertou no início da noite a contratação do lateral Jorge Wagner. O jogador deverá ser apresentado nas próximas 72 horas. O atleta, que também era pretendido pelo Grêmio, se destacou no Internacional na temporada passada ao participar da vitoriosa campanha da Copa Libertadores da América, quando os gaúchos bateram na final justamente o São Paulo. Por causa das boas apresentações no Inter, ele acertou a sua transferência para o espanhol Betis em agosto. A diretoria gremista negociava com o jogador de 28 anos há algumas semanas, mas esbarrava na regra da Fifa que impede o atleta a atuar em mais de dois times no período de um ano. Porém, por meio do seu site oficial, o São Paulo anunciou que já tem a documentação de Jorge Wagner regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar de ser lateral-esquerdo, Jorge Wagner pode atuar também como meia e volante, posição mais carente do clube paulista, segundo o treinador Muricy Ramalho. Nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o técnico improvisou Souza ao lado de Josué, mas não gostou da nova dupla de volantes. Por isso, o treinador que contar com outro jogador para suprir a saída de Mineiro. Além de Jorge Wagner, o São Paulo irá fechar com mais um reforço até sexta-feira, segundo informou o vice-presidente de Futebol, Leco. O outro nome não foi revelado, mas também deve vir do exterior. "Talvez até amanhã (quinta) já tenhamos novidades, mas na sexta-feira aí sim devemos ter alguma confirmação", disse o dirigente. Vale lembrar que o atual campeão brasileiro sonha há algum tempo em contratar o atacante Dagoberto, que tem seus direitos federativos ligados ao Atlético Paranaense até julho. Matéria atualizada às 21h40