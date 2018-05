São Paulo anuncia a contratação do zagueiro Maicon

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação por empréstimo do zagueiro Maicon, que pertence ao Porto, de Portugal. O jogador de 27 anos foi revelado pelo Cruzeiro, assinou vínculo até o fim de junho, fez exames médicos e será inscrito pelo clube para disputar neste semestre tanto o Campeonato Paulista como o Copa Libertadores.

Maicon nasceu em Barretos-SP e saiu do Brasil com apenas 20 anos, após começar no Cruzeiro e atuar também pelo Cabofriense. Ao seguir para Portugal, passou uma temporada no Nacional, da Ilha da Madeira, e depois foi contratado pelo Porto, onde ficou por sete temporadas. Foram 191 jogos, com oito títulos conquistados, como campeão da Liga Europa, tricampeão português, bicampeão da Copa de Portugal e tricampeão da Supercopa Portuguesa.

"Quando recebi a notícia de que poderia jogar no São Paulo, aceitei imediatamente. Era um sonho que eu tinha, porque o São Paulo tem um dos times mais vitoriosos do Brasil. Estou orgulhoso com esta oportunidade e muito feliz", disse Maicon em entrevista ao site oficial do clube. O zagueiro é o sexto reforço do São Paulo para a temporada.

Na semana passada, a diretoria apresentou outro reforço cedido por empréstimo pelo Porto, o atacante Kelvin, que estreou no último domingo. As contratações anteriores foram o zagueiro Lugano, o lateral-esquerdo Mena, o atacante Kieza e o também atacante Calleri. O argentino também chegou com contrato parecido ao de Maicon, válido até o fim de junho.

No caso de Calleri, já há um acordo que prevê a prorrogação automática do vínculo até o fim da participação do São Paulo na Copa Libertadores. Já a vinda de Maicon ainda não tem essa possibilidade acertada, pois o clube português pode vendê-lo na próxima janela de transferências do futebol europeu.

"Deixei Portugal com um perfil de campeão. E chego em um clube que também tem este perfil. Gosto de conquistar títulos e isso pesou bastante na escolha pelo São Paulo. O São Paulo sempre briga por troféus, e quero fazer parte disso. Quero ajudar os meus companheiros e fazer parte de um time vitorioso", comentou Maicon sobre o novo clube.