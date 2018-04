São Paulo anuncia acerto com Cléber Santana

O presidente Juvenal Juvêncio anunciou nesta segunda-feira que o São Paulo acertou a contratação do volante Cléber Santana, que pertence ao Atlético de Madri. De acordo com o dirigente, falta apenas a assinatura do clube espanhol para que a chegada do meio-campista seja oficializada.

Veja também:

São Paulo vence Santos nos pênaltis e é campeão da Copa São Paulo

"Eu estou contratando o Cléber Santana. Eu trouxe o Alex Silva na semana passada. E eu digo na condicional porque ainda não sei se houve a assinatura do Atlético de Madri nesta manhã na Espanha", afirmou Juvenal Juvêncio, após a conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo São Paulo, com a vitória por 3 a 0 sobre o Santos na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

O dirigente são-paulino não deu os detalhes financeiros da negociação, mas confirmou que o clube adquiriu 50% dos direitos econômicos de Cléber Santana, que firmará contrato por três anos. "Está confirmado. So falta a assinatura. É um contrato de três anos. Comprei 50% dos direitos do jogador. Tento há dois anos e agora consegui", disse.

Antes de Cléber Santana, o São Paulo já havia se reforçado com os zagueiros Alex Silva, André Luís e Xandão, os meio-campistas Léo Lima, Carlinhos Paraíba, Rodrigo Souto, e os atacantes Marcelinho Paraíba e Fernandinho.

Cléber Santana tem 28 anos e iniciou a sua carreira no Sport Recife, onde foi campeão pernambucano e da Copa do Nordeste, ambos em 2000. Depois, passou pelo Vitória e foi campeão baiano em 2004. Em seguida, defendeu o Kashiwa Reysol, no Japão. De volta ao Brasil, passou pelo Santos, onde foi bicampeão paulista (2006 e 2007) e ficou conhecido pelo chute forte de fora da área. Em 2007, foi vendido ao Atlético de Madrid. Ele não conseguiu se firmar no clube espanhol e chegou a ser emprestado ao Mallorca.