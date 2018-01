São Paulo anuncia acordo de licenciamento com a Warner Depois de virar goleiro-artilheiro e ídolo da torcida são-paulina, Rogério Ceni se tornará, brevemente, em um boneco. Possivelmente, um desenho animado - tal qual Pernalonga, Patolino e companhia. A imagem marcante do jogador será explorada pela parceria entre São Paulo e a Warner Bros., assinada nesta quarta-feira após negociação de 18 meses. O São Paulo, agora, faz parte de um time que já conta com Milan, Barcelona, Juventus e Manchester United, todos parceiros da Warner. A multinacional terá, pelos próximos 3,5 anos, exclusividade no licenciamento de produtos no Brasil e no Japão. O São Paulo deve receber R$ 3 milhões com luvas e uma porcentagem sobre o valor de revenda dos artigos. Um aumento expressivo de lucro: de acordo com o presidente Juvenal Juvêncio, o São Paulo tem arrecadado míseros R$ 45 mil por mês com licenciamentos. Os primeiros produtos - roupas e brinquedos, por exemplo - devem chegar às lojas em um período de quatro a seis meses. A proximidade com datas comemorativas como Dia das Crianças e Natal não é casual. ?Nossa prioridade é atender o público infantil, foco de multiplicação da torcida?, afirma Julio Casares, diretor de marketing do São Paulo. Ainda na área de comercialização de sua marca, o São Paulo terá, em breve, uma loja da Reebok, fornecedora de artigos esportivos do clube, no Estádio do Morumbi. As obras na área localizada entre os portões 1 e 3 começam em maio e devem ser finalizadas em 90 dias.