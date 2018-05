São Paulo anuncia cinco reforços para o time em 2010

Os nomes já eram praticamente certos, mas o São Paulo deixou para confirmar apenas nesta quarta-feira a contratação dos cinco primeiros reforços para a próxima temporada. O clube anunciou a chegada dos zagueiros André Luís e Xandão, do meia Léo Lima, do experiente meia-atacante Marcelinho Paraíba e do atacante Fernandinho.

Para o diretor de Futebol do São Paulo, João Paulo Jesus Lopes, os contratações visam a montagem de um bom elenco para 2010. "Nossa equipe já era muito forte e acredito que ficará mais forte ainda com essas contratações. Estamos montando não apenas um time, mas um elenco competente e apto a vencer as competições que iremos disputar", disse o dirigente.

Dos cinco reforços, três estavam no Barueri. André Luís, de 30 anos, chega para dar mais experiência à zaga, e assinou contrato até o final do ano que vem. Já Xandão, de 21 anos, é uma aposta do São Paulo para o futuro e por isso firmou vínculo até 2012. A situação é parecida com a de Fernandinho, de 24 anos, que assinou por ainda mais tempo, até 2013.

Já Léo Lima, aos 27 anos, vem do Goiás, pelo qual disputou o último Campeonato Brasileiro. O meia surgiu para o futebol no Vasco, pelo qual ainda jogou no início do ano. Antes, foi campeão paulista pelo Palmeiras em 2008 e também já acumula passagens por outras grandes equipes, como Flamengo, Grêmio e Santos. O contrato firmado com o São Paulo é de três anos.

Dos cinco contratados, o único que já atuou pela equipe do Morumbi é Marcelinho Paraíba. Com 34 anos, o meia-atacante surgiu em 1997, e foi fundamental nos títulos estaduais de 1998 e 2000. Antes de estourar na Europa, atuando pelo alemão Hertha Berlim, o jogador ainda foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, em 2001. Mesmo rebaixado com o Coritiba no Brasileirão, Marcelinho fez um bom campeonato e assinou até o fim de 2011 com o São Paulo.

Além dos reforços oficializados nesta quarta, o São Paulo ainda pode anunciar mais contratações até o fim do ano. O meia Carlinhos Paraíba, do Coritiba, está em negociação com o time do Morumbi, mas ainda tem contrato com a equipe paranaense até março do ano que vem. Outro provável reforço é o meia-atacante Fernandão, do Goiás.

Atualizado às 16h58 para acréscimo de informações