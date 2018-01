São Paulo anuncia contratação de Marquinhos O São Paulo conseguiu seu sétimo reforço para a temporada de 2004: o meia Marquinhos, de 22 anos, que defendeu o Paraná Clube no Campeonato Brasileiro, cujos direitos federativos pertencem ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. O Tricolor paulista acertou um empréstimo de seis meses, renovável por mais seis. O jogador, que estava em Florianópolis e se apresenta nesta quarta-feira, confirmou o acordo: "Eu queria jogar no São Paulo. Felizmente, deu tudo certo." O maior problema foi acertar a duração do empréstimo. No fim do ano, Marquinhos viajou à Alemanha e foi informado de que o clube não poderia utilizá-lo neste momento, mas que ele estava nos planos para a próxima temporada européia, que começa em julho. O problema era: o que fazer nos próximos seis meses? Então, surgiu o interesse do São Paulo e do técnico Cuca. O novo treinador do São Paulo gosta de jogadores que façam várias funções em campo e conhece bem Marquinhos, que foi seu atleta no Avaí e no Paraná. No time paranaense, sob a direção de Cuca, o jogador conta que atuou de meia-direita, meia-esquerda e até como atacante. "Até a função do 1 (meia-de-ligação) eu fiz." Em relação à duração do empréstimo, Marquinhos garante que isso não será problema: "Neste momento, o que importa é a vontade do jogador. E a minha vontade é de jogar bem no São Paulo, fazer um bom campeonato e ficar por um ano aqui." Na verdade, Marquinhos está retornando ao São Paulo. Quatro anos atrás, o jogador ficou 20 dias no CT da Barra Funda, mas não foi aproveitado. Em seguida, acertou com o Bayer Leverkusen - antes de se apresentar ao time alemão, ainda jogou dois meses na Inter de Limeira. Marquinhos volta ao São Paulo mais experiente e forte: 1,81m e 81 kg. Em 2000, pesava apenas 74. O jogador explica a transformação: "Quando estava na Alemanha, sofri uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito. Fiquei oito meses me recuperando. No total, um ano parado. Durante esse tempo, fiquei aprimorando a parte física. Ganhei massa muscular." No ano passado, foi emprestado ao Paraná Clube. "Já fizemos uma boa campanha na Copa do Brasil", disse o jogador, que foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2003. "Foi o melhor ano da minha carreira." Trabalho - Os jogadores se submeteram nesta terça-feira aos primeiros testes físicos. Segundo o preparador Sérgio Rocha, o grupo se apresentou bem na média - inclusive, os reforços. Gabriel, Adriano e Gallo foram os que mais se destacaram nos testes. O zagueiro Jean apresentou-se nesta terça-feira, contrariando os boatos de que estaria em Moscou tratando de sua transferência. O jogador garantiu que está negociando a renovação do contrato com o São Paulo, que termina em 2 de março.