São Paulo anuncia interesse por Rivaldo Não passa de um sonho, ainda bem longe da realidade, mas a diretoria do São Paulo resolveu anunciar, nesta terça-feira, interesse na contratação do meia Rivaldo, que deixou o Milan recentemente. Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol, chegou, até, a contatar Carlos Arini, seu procurador. O empresário não quis manifestar se há ou não possibilidade de o negócio se concretizar, mas adiantou que existem vários interessados no cliente. Alguns fatores deixam os são-paulinos com um fio de esperança. Se aceitasse jogar no Morumbi, Rivaldo se manteria na vitrine e seguiria com boas chances de continuar sendo convocado para a seleção. Numa agremiação como Chelsea, Liverpool ou Tottenham, sua visibilidade seria menor. No Brasil, ficaria mais perto da família. Não esconde o desejo de passar uma temporada no País. E Juvenal lembra que Rivaldo está rico e acredita que o dinheiro não é mais prioridade em sua vida. Mas será que deixaria milhões de dólares de lado? Essa é a questão. O atleta e seus agentes dizem que não falam em números antes de receber proposta oficial. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa afastou a possibilidade de lhe oferecer valor aproximado ao que ganhava na Europa ? cerca de 6 milhões de euros. ?Nem metade?, garantiu. ?Ele não fazia parte da nossa lista, mas não descarto totalmente.? Gouvêa disse que só vai trazê-lo se tiver condições de bancar a contratação. Quem sabe com a ajuda de um pool de empresas. Não vai admitir fazer dívidas contando com futuros ganhos, como premiação de Libertadores. Nesta terça-feira, Roberto Rojas, cujo futuro ainda não está definido, afirmou pela primeira vez que pretende seguir como técnico. ?Se fosse diretor, manteria a comissão técnica.? As chances de isso ocorrer, porém, são mínimas.