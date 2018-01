São Paulo anuncia novo patrocinador para próxima temporada

O São Paulo anunciou nesta terça-feira um novo patrocinador para 2016. Trata-se da Faculdade de Informática e Administração Paulista, a Fiap, que terá sua marca na barra frontal da camisa tricolor.

"Mais do que um patrocínio, é uma parceria do São Paulo com a FIAP, envolvendo capacitação para funcionários, atualização de equipamentos e inclusive vantagens para o sócio-torcedor. Queremos ampliar a atuação dos patrocinadores para que possam efetivamente se relacionar com nosso principal ativo, que é a torcida", informou Vinicius Pinotti, diretor de marketing do São Paulo.

PATROCÍNIO FIAP é a primeira parceira do clube para 2016! https://t.co/79B9PgpV6B pic.twitter.com/CLRJ18FFQH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 22 dezembro 2015

O São Paulo também deve anunciar oficialmente outro acordo para a próxima temporada, a Joli, empresa de material de construção, que irá expor na barra traseira da camisa. A empresa deve ser parceira nos projetos do clube ligados a reformas e construções.

A diretoria do clube agora busca um patrocinador master para o próximo ano. O São Paulo não conseguiu um grande patrocinador na temporada 2015. A última grande empresa a estampar a marca com destaque na camisa tricolor, em 2014, foi a Semp Toshiba, que pagava R$ 20 milhões por ano.