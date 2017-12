São Paulo anuncia permanência de Jucilei para 2018

Um dos principais destaques do São Paulo na temporada 2017 vai ficar no clube na próxima temporada. O volante Jucilei, que pertencia ao time chinês Shandong Luneng, será comprado por 1,4 milhão de dólares (aproximadamente 4,6 milhões de reais) e assinará contrato até 2022 com o tricolor paulista.

O anúncio foi feito em vídeo no canal do São Paulo no youtube. O vídeo mostra Jucilei tocando o hino do clube no saxofone, em referência a brincadeira anterior, e menciona o volante como primeiro reforço para a próxima temporada.

As partes já estavam acertadas há alguns dias, mas detalhes burocráticos emperravam o anúncio oficial. A negociação foi conduzida em duas partes, por duas pessoas diferente: o acerto com o time chinês foi feito pelo ex-diretor de futebol Vinicius Pinotti, enquanto o acordo com os representantes do atleta foi realizado por Raí, atual homem forte do futebol no São Paulo. A vontade do atleta em permanecer ajudou nas negociações, tanto pelo carinho com o tricolor quanto para ficar mais próximo da família.

No São Paulo, Jucilei fez 49 jogos, um gol e acabou caindo no gosto da torcida. O volante chegou a ir para o banco por vontade do técnico Dorival Júnior durante parte do ano, mas quando retornou ao time titular foi um dos atletas que fizeram a diferença na briga do time contra o rebaixamento.

Além de Jucilei, o São Paulo negocia também a permanência de Hernanes, que está no clube emprestado até julho de 2018, e as contratações de Diego Souza, do lateral Victor Ferraz e do goleiro Jean, do Bahia.