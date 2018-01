São Paulo anuncia Ricardo Rocha como novo coordenador de futebol

O São Paulo decidiu apostar em mais um ídolo do passado para compor a sua diretoria de futebol. Nesta quinta-feira, o clube do Morumbi anunciou que o ex-zagueiro Ricardo Rocha vai assumir o cargo de coordenador de futebol, se juntando a Raí na gestão do time.

Ricardo Rocha foi jogador do São Paulo entre 1989 e 1991, período em que conquistou dois títulos do Campeonato Paulista, em 1989 e 1991, além da edição de 1991 do Campeonato Brasileiro. Nesse período, ele atuou ao lado de Raí, que também foi seu companheiro no grupo da seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de 1994.

Raí foi anunciado em dezembro como diretor de futebol do São Paulo, em substituição a Vinicius Pinotti. E ele destacou que partiu do seu desejo a contratação de Ricardo Rocha para compor a equipe que vai gerir o futebol do São Paulo.

"Atuei com o Ricardo Rocha tanto na Seleção Brasileira quanto no São Paulo, e tenho extrema confiança nele. Tenho certeza de que ele tem muito a contribuir no dia a dia dos atletas e da comissão técnica. Ele é o primeiro nome que indico e fará parte da nossa nova equipe permanente no CT da Barra Funda", afirmou Raí ao site oficial do São Paulo.

Ricardo Rocha teve uma carreira de sucesso como jogador, também tendo participado da Copa do Mundo de 1990 e das edições de 1987 e 1991 da Copa América pela seleção brasileira, além de ter atuado por outros gigantes do futebol brasileiro, como o Vasco e o Santos, e também o Real Madrid. Ele chegou a trabalhar como técnico após deixar os gramados e nos últimos anos vinha sendo comentarista de jogos na TV.

Em seus primeiras palavras como dirigente do São Paulo, Ricardo Rocha explicou como será a sua função. "Estou muito feliz em retornar ao São Paulo e gostei do projeto apresentado pelo Raí, que foi importante neste processo. O trabalho engloba vários aspectos, não só no campo, e farei este elo entre jogadores, comissão técnica e direção. Estou muito motivado para este novo desafio", disse.

Para 2018, o São Paulo anunciou a chegada de um reforço, o goleiro Jean, que estava no Bahia, além de ter assegurado as permanências do lateral-esquerdo Edimar e do volante Jucilei.