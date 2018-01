São Paulo anuncia saída de Ricardinho O presidente Marcelo Portugal Gouvêa confirmou oficialmente nesta segunda-feira que Ricardinho não é mais jogador do São Paulo. A rescisão do contrato, que ainda tinha dois anos de duração, foi acertada na noite de domingo, em reunião entre a diretoria do clube e representantes do atleta. Contratado no segundo semestre de 2002, por quem o São Paulo pagou R$ 5 milhões ao Corinthians, Ricardinho não conseguiu brilhar no Morumbi. Dono de um alto salário - cerca de R$ 160 mil mensais -, ele também não estava feliz no clube. Assim, as duas partes chegaram a um acordo para a rescisão contratual. O São Paulo ainda vai pagar tudo o que deve a Ricardinho, em salários atrasados, até o momento. E o jogador está livre para procurar outro clube.