São Paulo anunciará reforço no ataque O presidente do São Paulo, Paulo Amaral, afirmou, nesta terça-feira, que vai anunciar, nos próximos dias, a contratação de um atacante "de peso" para a próxima temporada. O jogador viria para o lugar de Luiz Fabiano, que não acertou sua permanência, e França, que está sendo negociado com o futebol da Europa. O dirigente preferiu, porém, manter o nome sob sigilo, temendo uma reviravolta na transação. Disse apenas que não se trata de Washington, da Ponte Preta. Como os outros clubes brasileiros, a diretoria tricolor fez questão de dizer que não vai pagar caro por nenhum atleta, principalmente em 2002, ano de Copa do Mundo. "Com o dinheiro que temos, poderemos contratar alguns jogadores de expressão, por empréstimo, sem precisar pagar pelo passe", comentou Amaral. Com o fim do passe, os clubes temem pagar caro por um atleta e depois perder o dinheiro. Carlos Miguel, por exemplo, teve seu contrato vencido neste mês e já se desligou do clube. O volante poderá acertar com qualquer outra equipe e o São Paulo não terá direito a nenhum tostão. Nos próximos dias, o São Paulo deverá anunciar a contratação do meia Lúcio Flávio, do Paraná. O clube paranaense quer, em troca, Xandão e Reinaldo, mais uma quantia em dinheiro. O meia Adriano recebeu oferta salarial para permanecer no Morumbi, mas ainda não deu resposta.