São Paulo apela para venezuelano Rodrigo, Fabão e Lugano, zagueiros do São Paulo, disseram, à comissão técnica, ter encontrado dificuldades para marcar um atacante venezuelano nas partidas contra o Deportivo Táchira, pelas quartas-de-final da Libertadores. Os comentários dos são-paulinos serviram como sugestão, segundo os dirigentes, e o clube resolveu correr atrás do jogador em questão, pouco conhecido no Brasil. O acordo foi praticamente fechado nesta quarta-feira. Alexander Rondón, de 28 anos, titular da seleção venezuelana, deverá tornar-se, assim, o primeiro reforço da equipe paulista para o segundo semestre. O atleta chegará por empréstimo e assinará contrato até o fim do ano. Falta definir o salário, que não será empecilho, de acordo com a diretoria, pois os valores de seus vencimentos são baixos na Venezuela. Os exames médicos e o anúncio oficial da contratação deverão ser feitos até o fim da semana. Rondón está nos Estados Unidos com a seleção de seu país preparando-se para a Copa América. A competição continental, por sinal, vai atrasar sua estréia no time. O atacante se integrará ao elenco apenas na segunda metade deste mês. Rondón, cujos direitos pertencem ao Nova Cádiz, marcou 3 gols na Libertadores pelo Táchira, onde ganhou alguma notoriedade. A reunião que definiu a transação ocorreu na tarde desta quarta-feira, em São Paulo, entre a cúpula tricolor e a do Nova Cádiz. O jogador é aposta do clube, mas está longe de ser o reforço de peso pedido pelo técnico Cuca. O São Paulo, que vem tendo dificuldades para trazer atletas de primeira linha, negocia com César Sampaio e pensa em Rivaldo.