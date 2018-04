São Paulo apenas empata e perde chance de ser líder

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 44 pontos, mesmo número do Palmeiras, porém com salto de gols inferior (14 a 10). O time do Palestra Itália pode se isolar na liderança nesta quarta-feira, caso vença ou empate com o Cruzeiro no Mineirão, no complemento da 25.ª rodada do Brasileirão.

O Santo André não perde para o São Paulo desde 2005. E neste ano foram três confrontos, com uma vitória do time do ABC e dois empates. Apesar do bom resultado deste domingo, o Santo André continua na zona de rebaixamento, agora com 25 pontos.

O jogo, que contou com a presença quase que total de torcedores do São Paulo, começou com um lance polêmico. Logo no primeiro minuto, o volante Fernando caiu na área do São Paulo após disputa com Miranda - o zagueiro deu um carrinho para tentar cortar a bola. O Santo André reclamou de pênalti, mas o árbitro Flávio Guerra considerou o lance normal.

O São Paulo abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo. Junior Cesar fez bela jogada pela esquerda e cruzou na medida para Jean. O volante, que vem sendo improvisado na lateral direita, pegou de primeira dentro da área e mandou a bola para o fundo das redes de Neneca,

Após o gol, o ritmo do São Paulo caiu. O Santo André, porém, só conseguiu assustar nas cobranças de falta de Marcelinho Carioca. Aos 38 minutos, o atacante quase acertou o ângulo direito de Rogério Ceni.

O Santo André voltou para o segundo tempo disposto a buscar o empate. Aos 12 minutos, Fernando recebeu dentro da área e bateu rasteiro. O chute do jogador de 41 anos quase entrou no canto esquerdo do gol do São Paulo.

Mas a história do jogo começou a mudar aos 16 minutos. Marcelinho Carioca sentiu o peso de seus 38 anos e deixou o campo com dores e cansado. Pablo Escobar entrou em seu lugar. E foi dos pés do boliviano que saiu o gol do empate.

Aos 26 minutos, o lateral-direito Ávine cruzou na área. A zaga do São Paulo vacilou e Nunes escorou de cabeça. O rebote caiu nos pés de Pablo Escobar. Livre, o boliviano bateu cruzado, na saída de Rogério Ceni, e empatou o jogo.

Após sofrer o gol, Ricardo Gomes colocou o São Paulo no ataque. Mas se não fosse por uma defesa difícil de Rogério Ceni em chute de longe de Pablo Escobar, aos 41 minutos, o São Paulo teria deixado Ribeirão Preto com uma derrota.

Ficha Técnica:

Santo André 1 x 1 São Paulo

Santo André - Neneca; Cesinha, Marcel e Gustavo Nery; Rômulo, Fernando, Júnior Dutra, Marcelinho Carioca (Pablo Escobar) e Ávine; Nunes (Eduardo Ratinho) e Wanderley (Leandrinho). Técnico: Sérgio Soares

São Paulo - Rogério Ceni; Rodrigo, André Dias e Miranda; Jean, Arouca, Richarlyson (Zé Luis), Jorge Wagner e Junior Cesar (Marlos); Dagoberto e Borges (Washington). Técnico: Ricardo Gomes

Gols: Jean, aos 7 minutos do primeiro tempo; Pablo Escobar, aos 26 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Cesinha, Marcelinho Carioca e Pablo Escobar (Santo André); Jorge Wagner e Arouca (São Paulo)

Árbitro: Flávio Rodrigues Guerra (SP)

Renda: R$ 696.840,00

Público: 19.762 pagantes

Estádio: Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)