São Paulo aposta alto em Falcão Aos 27 anos, Falcão está realizando o sonho de seu pai, João Ely, falecido no dia 14 de janeiro de 2004. "Quis o destino que eu me apresentasse a um clube grande do futebol exatamente um ano após a morte do meu pai. Parece que estava escrito. E sei que, onde quer que esteja, ele está torcendo muito por mim", disse o melhor jogador de futsal do mundo, vestindo a camisa 12 (seu número da sorte) do São Paulo, na manhã desta sexta-feira. Sobre a passagem para o novo esporte, Falcão reconhece que precisará de um tempo para se adaptar. "Mas não é tanto como estão falando. Dizem que vou ter problemas com o espaço, com a bola. Mas acho que o maior problema é o recondicionamento físico. Vou ter que aprender a dar piques mais longos", explicou o jogador, que será meio-campista. Para isso, ele vem se exercitando já há mais de dez dias, com uma planilha passada pelo preparador físico do São Paulo, Carlinhos Neves. A diretoria do São Paulo aposta alto na contratação de Falcão. "Acho que teremos uma maior presença de público no Morumbi", disse o diretor de planejamento do clube, João Paulo de Jesus Lopes. "Sei que vai ter muita gente indo ao estádio só para me ver. Mas não vou ficar preocupado em dar espetáculo. Quero é ser útil para o time", afirmou o jogador. Mais novidades - Além dele, os outros dois reforços do São Paulo se apresentaram nesta sexta-feira: os volantes Josué e Mineiro. "Passei oito anos no Goiás e precisava de um desafio maior na carreira. As negociações com o São Paulo vinham desde 2003 e finalmente deu certo. Estou muito feliz", disse Josué, que assinou contrato até o fim de 2007. Já Mineiro, prestes a completar 30 anos, fica no clube até dezembro de 2006. "Sempre tive vontade de jogar num clube grande e minha hora chegou. Acho que estou preparado para isso, maduro. Se viesse antes, talvez eu não tivesse sucesso, por me faltar um pouco de maturidade", declarou o volante.