São Paulo aposta em Borges para encostar na liderança

O São Paulo precisa vencer o Avaí neste sábado, a partir das 18h30, no Morumbi (com estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN), para se manter forte na briga pelo seu quarto título brasileiro consecutivo. Em terceiro lugar no campeonato, com 40 pontos, o time são-paulino luta para se aproximar do líder Palmeiras, que tem 44 pontos e só joga no domingo. E, para isso, ganhar os jogos em casa é fundamental.

Veja também:

Avaí tenta quebrar tabu contra o São Paulo

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O jogo deste sábado ganhou contornos mais decisivos ainda para Borges. O atacante, que foi reserva na maior parte dos jogos do São Paulo no Brasileirão, foi confirmado por Ricardo Gomes entre os titulares que enfrentam o Avaí - Washington vai para o banco de reservas.

SÃO PAULO Rogério Ceni; Renato Silva, Miranda e Rodrigo; Jean, Arouca, Jorge Wagner, Marlos (Adrián González) e Junior Cesar; Dagoberto e Borges Técnico: Ricardo Gomes AVAÍ Eduardo Martini; Rafael, Augusto e Émerson; Luís Ricardo, Ferdinando, Léo Gago, Marquinhos, Muriqui e Eltinho; Leonardo (Roberto) Técnico: Silas Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS) Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP) Horário: 18h30 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3 TV: PPV

O técnico quer tirar proveito do bom momento do jogador, que marcou o gol da vitória diante do Cruzeiro no último domingo.

Apesar de confirmar a entrada de Borges no ataque, para formar dupla com Dagoberto, Ricardo Gomes tem dúvidas para armar a equipe do São Paulo que joga neste sábado no Morumbi. Durante a semana, ele fechou os treinos para a imprensa e fez diversos testes para encontrar a formação ideal.

No jogo deste sábado, Ricardo Gomes não poderá contar com três titulares: o zagueiro André Dias e o volante Richarlyson estão suspensos, enquanto o também volante Hernanes está machucado. Diante disso, o técnico pode recolocar o volante Jean no meio-de-campo, abrindo espaço para o argentino Adrián González na lateral-direita. E o meia Marlos, que também fez gol contra o Cruzeiro, disputa posição na armação.