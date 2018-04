São Paulo aposta em defesa sólida para equilibrar time

O São Paulo possui a melhor defesa do Campeonato Brasileiro ao lado do Palmeiras, com 23 gols sofridos, além de ter dois zagueiros (Miranda e André Dias) no plantel da seleção brasileira que enfrentou o Chile, semana passada, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na busca pelo título nacional, a equipe mais uma vez aposta na consistência de seu sistema defensivo.

"Não tenho dúvidas de que ter a melhor defesa é fundamental, os números comprovam isso. Ano passado não fomos a melhor, mas a segunda melhor, por isso conquistamos o título. Se você tem uma defesa forte, com certeza os meias e atacantes têm tranquilidade pra jogar", afirmou o zagueiro André Dias.

O volante Richarlyson também valorizou a importância dos zagueiros e, como André Dias, disse que a solidez defensiva pode ajudar os demais setores da equipe. "Pela competitividade do campeonato, ter uma boa defesa faz com que as demais áreas do campo fiquem tranquilas. Dá motivação saber que temos os zagueiros que temos, pois podemos ousar no campo", opinou.