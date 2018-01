São Paulo aposta em Diego Tardelli Contando com um novo Diego Tardelli como principal arma, o São Paulo entra em campo nesta quinta-feira contra a Inter de Limeira, às 20h30, no Morumbi, disposto a manter a invencibilidade no Campeonato Paulista. O time já ganhou dois jogos e o técnico Leão continua adotando o discurso de que o ideal é conseguir vencer as quatro primeiras partidas da competição se quiser pensar em título. Um dos destaques são-paulinos é o atacante Diego Tardelli. Quem o viu pela última vez na época em que ele estava sendo afastado da equipe por indisciplina, no ano passado, mal o reconhece agora. Fisicamente, pouco mudou, mas o jovem atormentado e rebelde de antes deu lugar a um atleta mais sereno e consciente de seus objetivos. "Estou gostando muito do Tardelli. Ele realmente tem justificado sua boa imagem e correspondido à confiança depositada nele", elogia Leão. "Acho que alguns atletas se adaptam melhor a alguns treinadores e quando isso acontece eles trabalham com mais alegria." Tardelli explica as mudanças em seu comportamento. "Acho que tudo aconteceu porque eu era muito imaturo e estava passando por problemas pessoais", admite. "Superei isso a partir de uma mudança de minha parte, ?caiu a ficha" em certo momento.?"