São Paulo aposta em Edcarlos e Flávio Chegou a vez da molecada brilhar também na defesa do São Paulo. Com a venda de Rodrigo para o futebol da Ucrânia (US$ 4 milhões/R$ 10 milhões) e a contratura muscular de Fabão, que pode ficar afastado dos gramados por 10 dias, a confiança do técnico Leão está nas mãos de Edcarlos e Flávio. Os dois foram titulares na partida contra o Atlético Sorocaba, sábado, e provavelmente permanecerão no time para o clássico contra o Palmeiras. Além deles, Leão ainda tem Alex. O mais velho é Alex, com 22 anos. O jogador foi contratado do Santo André no ano passado, mas seu estilo não agrada ao treinador. Por isso, Flávio, de 21 anos, foi chamado às pressas para compor o elenco e já entrou como titular no último jogo. Edcarlos é o mais jovem. Tem 19 anos. Apesar da idade, experiência não lhe falta. Sempre defendeu as categorias de base da Seleção Brasileira e participou do último Sul-Americano na Colômbia. Dos três, Edcarlos é o jogador que o técnico Leão mais confia. "A oportunidade não avisa quando chega. E essa é mais uma chance de mostrar meu trabalho", avisa Edcarlos, apostando que a defesa são-paulina continuará mantendo o ótimo desempenho do ano. Edcarlos, Flávio e Lugano nunca treinaram juntos. Mas isso não fez diferença no jogo contra o Atlético Sorocaba. No entanto, eles querem aproveitar a semana para acertar o posicionamento. Não querem cometer falhas frente ao Palmeiras. "Tudo pode acontecer em um clássico. E não existe crise quando se joga bem um clássico", alerta.