São Paulo aposta em meio-campo mais técnico em 2010 O torcedor que for ao jogo de domingo contra a Portuguesa no Morumbi verá um São Paulo bem diferente do de 2009. Além de ter mudado o esquema tático (do 3-5-2 para o 4-4-2), o técnico Ricardo Gomes também mexeu no estilo de jogo. Marcelinho Paraíba e Léo Lima serão os principais responsáveis por essa mudança. Em comparação ao time do ano passado, eles vão entrar nos lugares de Renato Silva e Junior Cesar, deixando o meio de campo mais técnico e criativo.