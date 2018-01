São Paulo aposta em Pato como líder para sair da crise

Depois de duas derrotas seguidas e vexatórias em casa, o São Paulo enfrenta o Flamengo no Maracanã com o objetivo de se reconstruir. Sem Rogério Ceni e Luis Fabiano, pilares da equipe, mas que estão contundidos, o time aposta em uma nova liderança, improvável até rodadas atrás: Alexandre Pato.

A ascendência do atacante começa a aparecer dentro e fora de campo. Artilheiro do time na temporada com 20 gols, a melhor marca de sua carreira, Pato se tornou o atacante mais efetivo da era Juan Carlos Osorio. “No ano passado, com o Muricy, eu já vinha bem, fazendo bons jogos. O Osorio deu uma continuidade e me colocou do jeito que me sinto bem”.

Na partida contra o Flamengo, ele deverá ser deslocado fora dessa sua zona de conforto, o lado esquerdo do ataque, e ser centroavante. Como Luis Fabiano deve ficar fora por quase um mês por causa uma lesão no joelho esquerdo, Osorio pode escalar Pato como camisa 9. Guisao e Centurión, as outras opções, são jogadores para os lados do campo. “Na seleção, fui centroavante, não tem problema. Vai depender do que o professor Osorio pedir”, disse o atacante.

Fora de campo, Pato é o jogador mais próximo do técnico colombiano. Na sexta-feira, ele pediu para participar da entrevista coletiva, defendeu o rodízio de atletas e disse seria uma besteira se o São Paulo perdesse Osorio – a Federação Mexicana fez uma sondagem para contratá-lo para a seleção. Mais contundente que o habitual, criticou a divisão da torcida e até cobrou maior aproximação da diretoria. Virou um porta-voz.

Sem Ganso, suspenso, Osorio pode apostar em Wesley e Michel Bastos na armação. Pode repetir Carlinhos como ponta e Thiago Mendes como volante – ele gostou dessas experiências contra o Ceará.

O Flamengo tem um retrospecto idêntico de duas derrotas seguidas e vai estrear o técnico Oswaldo de Oliveira. No primeiro treino, Oswaldo não deixou claro se vai continuar o trabalho de Cristóvão Borges e confirmou apenas três titulares: o goleiro Cesar, o zagueiro Wallace e o atacante Guerrero.