São Paulo aposta em Rogério Ceni A bola parada é uma das grandes apostas do São Paulo para vencer o Liverpool, domingo, no Japão, e ficar com o título mundial. Cicinho e Aloísio, em momentos diferentes, falaram sobre o assunto nesta sexta-feira. Quase com as mesmas palavras. ?A gente tem de ir para cima deles para sofrer faltas. O Rogério Ceni é um grande cobrador. Ele pode ser o nosso Raí em 2005, repetir o que o Raí fez contra o Barcelona?, disse o lateral-direito Cicinho. ?Vai ser um jogo muito duro, ninguém tem vantagem, são dois times grandes. Uma cobrança de falta pode decidir tudo. E quem bate melhor do que o Rogério Ceni? Eu acho que ele vai repetir o Raí em 92?, afirmou o atacante Aloísio.