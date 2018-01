São Paulo aposta em sequência para se manter no G-4

O São Paulo passou 11 das 18 rodadas do Campeonato Brasileiro fora do G-4 e após retornar ao bloco da frente na última quarta-feira, vê na próxima sequência de jogos uma boa chance para se manter nas primeiras posições. O time terá quatro encontros seguidos contra equipes que estão na metade de baixo da tabela, incluindo dois adversários na zona de rebaixamento.

A lista começa neste sábado, no Morumbi, diante do Goiás, que está há seis jogos sem ganhar. Depois, no Rio, o adversário será o Flamengo. A Ponte Preta, em casa, e por fim o Joinville, em Santa Catarina, encerram a sequência da equipe do técnico Juan Carlos Osorio, que voltou às primeiras posições depois de nove rodadas.

"Temos uma sequência boa para somar bastante pontos para colocar nossa cara de vez dentro da competição", comentou nesta quinta-feira o volante Wesley. A equipe foi a que mais ganhou posições na tabela na última rodada, quando ganhou do Figueirense por 2 a 0, fora de casa. De oitavo, o São Paulo passou para o quarto lugar.

O jogador explicou que por se tratar de um campeonato equilibrado, contar com uma série de confrontos teoricamente mas fáceis é fundamental para se firmar na parte de cima da tabela. "Os líderes estão na frente porque conseguiram aproveitar as oportunidades. É um campeonato muito nivelado", disse.