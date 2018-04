São Paulo aposta na defesa para tentar o tetracampeonato

O São Paulo aposta na força da defesa para tentar conquistar o quarto título seguido do Campeonato Brasileiro. No returno, o clube levou apenas dois gols em cinco jogos - melhor rendimento entre todos os competidores.

"Os números mostram pra gente que tivemos uma grande melhora no ano", afirma o zagueiro Miranda. "Agora temos que trabalhar ainda mais e provar que podemos manter esse desempenho até o final da competição."

Pendurado com dois cartões amarelos, Miranda deve ser poupado na partida deste domingo contra o Santo André, já de olho no clássico do dia 27 contra o Corinthians. Renato Silva, também com dois cartões, é outro que pode ficar no banco.

Neste sábado, o São Paulo realizou um treinamento descontraído na Barra Funda. Os jogadores participaram de um rachão, que terminou com vitória do time do auxiliar técnico Milton Cruz.