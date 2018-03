São Paulo aposta na experiência para bater o Fluminense

Mais experiente clube brasileiro em Libertadores, com 13 participações e três títulos, o São Paulo espera usar a vivência no torneio a seu favor contra o Fluminense. As duas equipes se enfrentam às 21h50 de quarta-feira, no Morumbi, pela primeira partida das quartas-de-final da competição. "É muito importante ter experiência. A Libertadores é uma das competições mais difíceis do mundo e um time acostumado a decisões pode acabar levando vantagem", afirma o zagueiro Alex Silva, que, mesmo assim, não considera o São Paulo favorito. O fato de o São Paulo ter atletas que já disputaram Copas do Mundo e jogos importantes também conta, segundo o defensor. "Na hora da decisão jogadores experientes como Rogério e Adriano nos ajudam muito. Eles dão tranqüilidade e passam força para o grupo. Para o meia Hernanes, a tradição da equipe no torneio ajuda, mas também aumenta a pressão. "Isso aumenta nossa responsabilidade. Temos que honrar a história do clube na competição. O São Paulo é um time que cresce na hora da decisão. A confiança aumenta e o desempenho acaba melhorando", avaliou o jogador.