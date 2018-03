São Paulo aposta na mudança de postura do elenco para corrigir erros

O elenco do São Paulo se reapresenta nesta sexta após a eliminação no Estadual para o Corinthians, na quarta, e a comissão técnica tricolor aposta na mudança de postura do elenco para corrigir erros e evitar novas decepções na temporada.

No bastidor do Morumbi, a percepção é de que o São Paulo "caiu de pé" em Itaquera, na derrota por 1 a 0 nos 90 minutos e por 5 a 4 nos pênaltis. A atuação aguerrida do time agradou diretoria e o técnico Diego Aguirre, que reconhece a necessidade de ajustes para a continuidade da temporada.

O time passa por uma mudança perceptível da forma como se porta em campo. Antes da chegada de Aguirre, sofreu com oscilações, instabilidade e comumente tinha atuações apáticas. Erros persistem, principalmente de passe e posicionamento, mas o elenco mostra confiança no trabalho que começa a ser desenvolvido.

“Não saímos de cabeça erguida, porque queríamos a vaga", afirmou o goleiro Sidão. "Não tem como sair de cabeça erguida com derrota, não, e por isso estamos chateados. Fizemos um grande trabalho, o resultado veio nos pênaltis, que é loteria, mas temos que reagir. A gente queria muito essa vaga, mas não deu.”

A diretoria quer este espírito na preparação da equipe para as próximas fases da Copa do Brasil e inícios da Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Na quarta, o time joga em Curitiba contra o Atlético-PR pela 4ª fase do torneio nacional de mata-mata.

“Pode perder uma partida, mas que duele, e muito, porque assim que tem que ser", escreveu Lugano nas redes sociais, depois da queda em Itaquera. "Não se pode perder identidade, seriedade, correção e compromisso com o trabalho. Este é o caminho para seguir buscando e corrigindo”