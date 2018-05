São Paulo aposta no Morumbi para tentar deslanchar na temporada

Um terço do ano já passou, o São Paulo já foi eliminado em dois torneios e, neste início de Brasileirão, ainda tenta provar para seu torcedor que vale a pena acreditar no time. Hoje, contra o Atlético-MG, o principal trunfo tricolor é o estádio do Morumbi, que vem se tornando a fortaleza da equipe na temporada.

+ Cueva tenta recuperar protagonismo após perder espaço no São Paulo

Apesar de ter sido palco da eliminação mais recente do São Paulo, diante do Atlético-PR (2 a 2) na Copa do Brasil, a equipe perdeu apenas uma vez em casa neste ano. Foi para o Santos, por 1 a 0, pela fase de grupos do Paulistão. São sete vitórias e três empates, aproveitamento de 72,7%, com 14 gols feitos e quatro sofridos. Com Diego Aguirre no comando, foram três vitórias e um empate.

Ocorre que do outro lado estará um rival que costuma dar trabalho ao São Paulo no Morumbi. Nos últimos dois confrontos pelo Brasileiro, houve duas vitórias por 2 a 1 do Atlético (Nacional de 2017 e 2016).

Além de provar sua força em campo, outro desafio do São Paulo é atrair o torcedor de novo ao estádio. Com arrecadação e públicos baixos nesta fase inicial da temporada, o clube voltou a vender ingressos a preços populares (R$ 10), estratégia que deu certo em 2017, quando fechou o Brasileiro com os cinco melhores públicos do torneio, mesmo lutando para fugir do rebaixamento na disputa.

Nesta semana, torcedores ainda se engajaram em uma campanha nas redes em que pediam #TodosAoMorumbi, com o apoio de ídolos e dirigentes do time, como Jonathan Calleri, que passou pelo clube, Ricardo Rocha e o ex-goleiro Bosco.

Além do duelo de hoje, o São Paulo jogará em casa na quarta-feira, no jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, contra o Rosario Central, da Argentina. A partida de ida terminou empatada sem gols.

“Vamos, juntos, em busca de bons resultados. Almejaremos isso contra o Atlético-MG e teremos a torcida conosco”, analisa Diego Souza, que deve ser mantido como titular. “Vamos com tudo para vencer em casa. Contamos com a nossa torcida para brigar por um resultado positivo no fim de semana.”

Com a provável volta de Reinaldo, recuperado de lesão, à lateral-esquerda, ele deve ser a única novidade do São Paulo em relação ao time que começou jogando contra o Fluminense domingo passado. Rodrigo Caio, com entorse no tornozelo esquerdo, continua em tratamento e desfalca o time.

Com cinco pontos depois de três apresentações, o São Paulo ainda não perdeu nesta edição do Campeonato Nacional.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-MG

São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda e Bruno Alves; Régis, Jucilei, Petros (Liziero) e Reinaldo; Nenê, Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.

Atlético-MG: Victor; Patric, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Otero, Gustavo Blanco, Luan e Róger Guedes; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

Juiz: Rafael Traci (PR).

Local: Morumbi.

Horário: 19h.