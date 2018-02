São Paulo aposta tudo em Luís Fabiano O São Paulo aposta tudo na motivação de Luís Fabiano para vencer bem o entusiasmado Once Caldas, quarta-feira, no primeiro confronto pela semifinal da Libertadores, no Morumbi. O atacante retornou, hoje, do Chile animadíssimo com a boa atuação contra os chilenos - fez um belo gol no empate por 1 a 1 - e disse estar ansioso para o jogo diante do time colombiano, que faz sua melhor campanha da história. Mas, ao mesmo tempo em que jogam suas fichas no atleta, os são-paulinos demonstram certa preocupação: como anda sua cabeça? Diretoria e comissão técnica temem pela reação do artilheiro da Libertadores, com 8 gols, após a proposta do Barcelona. Será que a oferta não vai tirá-lo do foco principal no momento, que é a competição continental? A melhor resposta poderá ser dada dentro de campo. Nas entrevistas e aos colegas, Luís Fabiano assegura não estar preocupado com a situação que o envolve. " ?Se o Barcelona quiser me comprar, ele me compra amanhã, quem depositar os US$ 20 milhões (valor da multa rescisória do contrato) me leva, mas agora estou no clima da Libertadores, só quero pensar na Libertadores." O jogador, por sinal, encontrou-se, nos últimos dias, quando estava na seleção, com o presidente da agremiação espanhola, Joan Laporta, que o parabenizou pelas boas atuações e afirmou estar torcendo pelo São Paulo na Libertadores. O atacante, de 23 anos, fez questão de comentar que não ficou aborrecido com a negativa que o São Paulo deu para o Barça, que ofereceu apenas US$ 6 milhões à vista por seus direitos. E voltou a ressaltar sua alegria pelo atual momento que vive no Morumbi. "Estou feliz no São Paulo, a torcida é maravilhosa, não fico pensando em sair sair." Apesar das declarações positivas de Luís Fabiano, o técnico Cuca pretende trabalhar bastante seu lado mental. Ele acredita, no entanto, que o maior ídolo da torcida, ao lado de Rogério Ceni, saberá lidar com o problema. Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol e uma espécie de psicólogo de alguns atletas, também deve chamá-lo para conversar. Cuca reuniu-se, hoje, com o elenco por cerca de uma hora para falar da importância da partida de quarta-feira e para reclamar do desempenho diante do Atlético Sorocaba, no sábado, em jogo-treino que terminou empatado por 1 a 1. Ele achou que os jogadores não se dedicaram como deveriam. Os são-paulinos acreditam que o Once Caldas atuará de forma bastante defensiva, em busca do empate, exatamente como ocorreu contra o Santos, nas quartas-de-final. Por isso, alertam para a necessidade de se ter paciência. Mais de 57 mil ingressos foram vendidos até hoje. A expectativa é de que o Morumbi receba cerca de 70 mil pagantes e de que a arrecadação se aproxime de R$ 1,2 milhão.