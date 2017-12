São Paulo apresenta Amelli amanhã O treinador do São Paulo, Osvaldo de Oliveira, não se pronunciou sobre a contratação do zagueiro argentino Amelli. O jogador, que já realizou a primeira bateria de exames médicos, será apresentado amanhã. A diretoria promete definir a situação do lateral Gabriel, sem contrato há duas semanas. O pai e procurador de Gabriel, o ex-jogador Wladimir, reúne-seamanhã com o diretor Carlos Augusto de Barros e Silva. O meia Lúcio Flávio foi devolvido ao Paraná.