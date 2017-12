São Paulo apresenta Luís Fabiano Após dez dias de folga, os jogadores do São Paulo reapresentaram-se nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Contratado pelo São Paulo junto ao Rennes, o atacante Luís Fabiano diz que estará em condições de atuar na Copa dos Campeões, no início de julho. Segundo Luís Fabiano, ?faltam apenas alguns detalhes referentes à garantia bancária que o São Paulo fará ao Rennes. Fisicamente estou muito bem, apesar de não participar de uma partida há quase dois meses?, comentou. O atacante realizou à tarde um trabalho na piscina do CT. O lateral-esquerdo Márcio, contratado junto ao Juventus por empréstimo, até o final do ano, também foi apresentado aos jornalistas. ?Sempre sonhei em jogar por um clube grande. Quando atuo, procuro me inspirar no Roberto Carlos.? A situação do atacante Reinaldo segue indefinida. Seu procurador, Gilmar Rinaldi, está na França, tentando seu reempréstimo por mais um ano junto ao Paris Saint-Germain. O treinador Oswaldo de Oliveira não esteve na reapresentação. Viajou para Brasília, onde tratou de uma ação judicial que move contra o Vasco da Gama, que o demitiu na fase semifinal da Copa João Havelange, em 2000. Nesta terça-feira, Cilinho será apresentado como novo coordenador das categorias de base do futebol do clube.