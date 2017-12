São Paulo apresenta novo atacante na 2ª A diretoria do São Paulo deve apresentar na segunda-feira um novo atacante. As negociações com o reforço estariam bem adiantadas. Trata-se de um brasileiro, que atua no Exterior, cujo nome é mantido em sigilo. "Ele chega para ser titular", disse o técnico Paulo Autuori. Washington, ex-Ponte Preta e Atlético-PR, hoje no Verdy Toquio, do Japão, estava na lista, mas pediu muito alto para acertar - mais de US$ 100 mil mensais. Nilmar, revelado pelo Internacional de Porto Alegre e hoje no Lyon, da França, é outro nome cogitado. Há poucas semanas, o atacante que passou pelas categorias de base da seleção brasileira estava perto de acerto com o Botafogo, mas não houve acordo. Outro nome comentado foi o de Kléber, campeão brasileiro em 2001 pelo Atlético-PR e atualmente no América, do México. Porém, seu procurador, Daniel Pereira, afirmou que não há nenhuma chance de o atacante voltar ao Brasil no momento. "Ele ganha muito bem (em torno de US$ 100 mil mensais) e em dia."