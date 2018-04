São Paulo apresenta novo uniforme para a temporada 2013

SÃO PAULO - O São Paulo apresentou nesta quinta-feira a sua nova linha de uniformes para a temporada de 2013, fruto da parceria com a Penalty. A empresa passou a ser a fornecedora de material esportivo do clube, substituindo a Reebok, e pagará anualmente R$ 35 milhões pelo contrato com validade de três anos.

A Penalty já patrocinou o São Paulo na época áurea do início dos anos 90, quando a equipe conquistou o bicampeonato da Libertadores e do Mundial. A antiga parceria foi lembrada no novo uniforme, com um selo em alusão ao segundo título mundial, em 1993.

A nova camisa branca do São Paulo também faz uma releitura daquele uniforme de 1993, especialmente nos detalhes da gola. Enquanto isso, o segundo uniforme, listrado, tem as mangas pretas.

Além de modelos, alguns jogadores participaram do evento desta quinta-feira, que também teve a presença do presidente do clube, Juvenal Juvêncio. Lúcio, Jadson, Ganso, Wellington, Denis e Luis Fabiano foram escolhidos para apresentar os novos uniformes.

"Saudamos a chegada da Penalty, uma grande empresa brasileira que prima pela qualidade tecnológica e ficamos muito felizes em contar com esse retorno após 11 anos. Esse acordo foi extraordinário", comemorou o vice-presidente de comunicação e marketing do clube, Júlio Casares.

As novas camisas já estão na loja virtual do clube e em toda a rede de lojas São Paulo Mania. Os preços sugeridos são de R$ 199,99 para o modelo masculino, R$ 179,99 para o feminino e R$ 149,99 para o infantil.