São Paulo apresenta novos uniformes para a temporada O São Paulo apresentou nesta terça-feira, em evento realizado na Feira Couromoda, no Anhembi (capital paulista), os novos uniformes que serão utilizados ao longo da temporada. A novidade ficou por conta da confecção de modelos especiais para as competições internacionais. Ao todo, seis atletas (Bosco, Richarlyson, Miranda, Ilsinho, Borges e Edcarlos) desfilaram com os modelos. Na camisa para jogos nacionais, o destaque vai para a inclusão do logo da CBF, na manga direita, em referência ao título do Campeonato Brasileiro. O escudo está centralizado, abaixo do patrocinador - a camisa número dois continua com listras verticais, em vermelho e preto. Para os jogos internacionais, o uniforme terá uma gola alusiva à década de 1980, além do logo da CBF. "É uma inovação feita especialmente para o São Paulo. Esperamos que agrade", contou o diretor da Reebok (empresa que fornece material ao clube), Tullio Formicola Filho. A estréia do novo uniforme do São Paulo acontecerá nesta quinta-feira, em jogo contra o Sertãozinho, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.