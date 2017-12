São Paulo apresenta planos para Mundial O São Paulo apresentou, nesta terça-feira, o seu detalhado plano de trabalho visando à conquista do Campeonato Mundial de Clubes, de 11 a 18 de dezembro, no Japão. O primeiro passo é dar descanso a quem está jogando muito e ritmo de jogo a quem tem jogado pouco. Por essa razão, sete jogadores vão descansar até segunda-feira. ?Escolhemos atletas que atuaram entre 65% e 100% dos 74 jogos que fizemos no ano?, explica o técnico Paulo Autuori. ?A exceção é Amoroso, que precisa se recuperar de problemas causados por falta de adaptação a jogos consecutivos, como se tem no Brasil?. O goleiro Rogério Ceni, o que mais atuou durante o ano, terá um descanso menor. Ele volta aos treinos nesta quarta-feira e joga contra o Palmeiras, no sábado. Está fora do jogo contra o Goiás, no dia 16, e talvez enfrente o Figueirense, no dia 19. ?O desgaste físico do goleiro é menor; é mais um desgaste mental. Então, vai descansar um pouco menos que os outros?, justifica o treinador. Os sete dispensados até segunda-feira: Fabão, Júnior, Mineiro, Josué, Danilo, Souza e Amoroso. Só voltarão no dia 27, contra o Fortaleza, no Ceará. Em 4 de dezembro, fechamento do Campeonato Brasileiro, todos se despedem contra o Atlético-PR, no Morumbi, e embarcam no dia seguinte para o Japão. Contra o Palmeiras, o time deverá ser formado por Rogério Ceni; Hernanes, Alex, Edcarlos e Fábio Santos; Renan, Richarlyson, Denílson e Leandro Bomfim; Vélber e Christian. Cicinho, que está na seleção brasileira, e Lugano, na uruguaia, se apresentam no dia 20. A preparação específica para o Mundial começa na segunda-feira e é dividida em quatro semanas. ?Sempre que esse grupo de jogadores teve um bom descanso, deu uma resposta muito boa na volta. É com isso que estamos contando. Que a gente possa atingir novamente o rendimento da Libertadores?, aposta Autuori. Grafite volta aos treinos na segunda-feira, e dependendo de seu rendimento será incluído na lista para o Mundial, mesmo que não faça nenhuma partida antes disso. ?Não é preciso esse teste para definir se contaremos com ele?, esclarece Autuori. O São Paulo luta para estrear apenas na terceira rodada do Campeonato Paulista, no dia 18 de janeiro, o que daria um descanso mínimo aos jogadores. ?Aumenta a possibilidade de jogarmos bem, mas não é certeza de vitória. Se ganharmos, seremos elogiados. Se perdermos, dirão que está tudo errado. É sempre assim, mas o importante é ter feito a coisa certa?, ressalta Autuori.