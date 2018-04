São Paulo apresenta reforços para 2002 Nem mesmo a chegada simultânea de três reforços serviu para desviar as atenções no São Paulo. Na apresentação oficial do lateral-direito Rafael, do meia Lúcio Flávio e do atacante Reinaldo, neste sábado pela manhã, no CT da Barra Funda, o assunto principal ainda foram os acontecimentos de bastidores. Destaque para a confusão criada com o Corinthians em torno do empréstimo de Reinaldo e da transferência de França para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Enquanto o vice-presidente de Futebol do alvinegro, Antônio Roque Citadini, diz que o negócio entre o São Paulo e o Flamengo pode emperrar na Justiça, o presidente tricolor, Paulo Amaral, expõe sua argumentação. "Não houve transferência. O jogador (Reinaldo) foi apenas emprestado ao São Paulo. Portanto, continua pertencendo ao Flamengo", afirmou. "Então não temos nada a ver com o acordo entre eles (Corinthians e Flamengo)." E sobre França? "Não tenho viagem nenhuma marcada. A negociação está na coluna do meio."