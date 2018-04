São Paulo apresenta três reforços Os três novos reforços do São Paulo para o restante da temporada foram apresentados nesta segunda-feira, no Centro de Treinamento do clube na Barra Funda. O principal deles é o lateral-esquerdo Junior, que estava no Parma, da Itália. O lateral, 31 anos, foi revelado pelo Vitória, de onde se transferiu para o Palmeiras. Em 2000 foi para a Europa. Jogou pelo Parma e teve uma rápida passagem pelo Siena. Em 2002, Júnior integrou a Seleção Brasileira que conquistou o pentacampeonato mundial na Àsia. Além de Junior, o Tricolor apresentou o meio-campista Nildo (ex-Sport) e o volante Ramalho (ex-Santo André). Esta é a última tentativa de reforçar a equipe, que ainda sonha em brigar pelo título ou, no mínimo, por uma vaga na Libertadores. Hoje o São Paulo é 5º colocado, com 49 pontos. O líder, Santos, tem 55 pontos. Nildo tem 28 anos e começou a carreira no Porto de Caruaru (PE), onde foi vice-campeão estadual em 97. No ano seguinte, se transferiu para o Sport Recife, mas antes disso, teve uma rápida passagem pelo Fluminense. No Sport, Nildo fez 256 jogos e marcou 78 gols. O volante Ramalho, 24 anos, chamou a atenção após a conquista da Copa do Brasil deste ano pelo Santo André. O jogador atuou também no Vitória, onde conquistou o bicampeonato baiano e uma Copa do Nordeste. Junior, Nildo e Ramalho se juntam a César Sampaio, Rondon e Alex, que também contratados para o segundo semestre deste ano.