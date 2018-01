São Paulo apresenta zagueiro uruguaio O zagueiro uruguaio Diego Lugano, de 22 anos, foi apresentado na manhã desta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda, como o mais novo reforço do São Paulo para o restante da temporada. Aos 22 anos, o uruguaio se transforma na mais nova esperança do técnico Oswaldo de Oliveira em sua luta para dar estabilidade ao setor mais criticado do time. Lugado atuava pelo Nacional do Uruguai e disse estar preparado para a pressão que deverá sofrer. ?Estou preparado para a pressão. Isso, na verdade, funciona para mim como uma motivação a mais?, disse ele. Confiante, o zagueiro sonha alto. Disse que pretende repetir no São Paulo, trajetórias como as de Pedro Rocha e Dario Pereira - jogadores uruguaios que se transformaram em ídolos no clube paulista. O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa - que fez questão de estar na apresentação do novo contratado - admitiu que nunca viu Lugano jogar. Confessou que sequer sabe se ele é bom. ?Olha. Eu entendo muito de futebol, mas não ao ponto de saber se ele é bom ou não?, disse o dirigente. O jogador assinou contrato por 3 anos.