São Paulo arranca empate do Cruzeiro no último minuto em Uberlândia

SÃO PAULO - Entre as teses dos candidatos a título do Campeonato Brasileiro, uma das mais recorrentes é que, antes de jogar bonito, quem pensa em ser campeão precisa somar pontos. E foi sob esse dogma que o São Paulo se livrou da derrota no último lance e arrancou o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro fora de casa. O resultado mantém o Tricolor no pelotão da frente da competição.

Se a crueza dos números indica que o resultado deve ser comemorado – com razão, afinal trata-se de um rival forte, atual campeão e concorrente ao título –, a visão a longo prazo não pode ser simplesmente esquecida. Não que o Cruzeiro tenha merecido sorte melhor após um futebol mais preocupado com o jogo conta o Cerro Porteño na Libertadores, mas o Tricolor continua com desempenho bastante pobre no ano.

A primeira questão a ser feita a Muricy Ramalho é o que o time fez nas três semanas que teve sem jogar graças à vexatória eliminação no Campeonato Paulista para o Penapolense em casa. O treinador vive reclamando da falta de tempo para trabalhar, mas o time padece dos mesmos defeitos do começo do ano: falta de padrão de jogo, erros de posicionamento e incapacidade de controlar a partida.

A impressão é que o time vai mais no lastro da história construída pelo treinador no clube do que por sua interferência técnica. A entrada de Boschilia parece que vai ficar como uma novidade natimorta posto que o jovem é sempre o primeiro a ser sacrificado quando alguma coisa não vai bem. O esquema, que em tese deveria facilitar a vida dos homens de frente, mais uma vez parou diante de uma marcação forte.

É verdade que o Cruzeiro fazia bem seu papel até levar o empate e contribuiu para minar o rival. Apostou numa marcação muito forte e colou Henrique em Ganso, diminuindo a articulação do adversário. Dedé, quando acionado, engoliu Pato e Luis Fabiano com sobras.

Ainda assim, era o São Paulo quem estava melhor em campo quando Julio Baptista acertou boa cobrança de falta, que Rogério Ceni apenas observou entrar ao seu lado. Até aquele momento o confronto era desinteressante e opondo uma equipe que tentava se desgastar o mínimo possível contra outra que vive de espasmos.

CHUVEIRINHO

Sem alternativas após sair atrás, Muricy Ramalho mandou Osvaldo a campo e mais uma vez apostou na correria para tentar alcançar o empate. O Tricolor entendeu que marcar bem não seria suficiente e resolveu tentar algo. A bola no chão, que o técnico tenta implementar com uma equipe recheada de jogadores de habilidade, deu lugar a bolas alçadas e que vinham sendo infrutíferas até Bruno Rodrigo derrubar Luis Fabiano na intermediária e Osvaldo cobrar na cabeça de Antonio Carlos – sempre ele –, que empatou na única e última chance da equipe.

No fim das contas, o empate desceu como mel para o lado Tricolor e como fel para os cruzeirenses, que viram a vitória escorrer entre os dedos. Em termos de classificação, é inegável que o São Paulo sai com a missão cumprida, mas em uma competição tão traiçoeira, longa e dura como o Brasileiro, será preciso jogar mais. A boa notícia é que há tempo hábil de sobra para fazer isso acontecer.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 SÃO PAULO

CRUZEIRO - Fábio, Ceará (Mayke), Dedé, Bruno Rodrigo e Samudio; Henrique, Lucas Silva, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro; Willian (Nilton) e Júlio Baptista (Borges). Técnico: Marcelo Oliveira.

SÃO PAULO - Rogério Ceni, Douglas (Luis Ricardo), Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon (Hudson), Ganso e Boschilia (Osvaldo); Alexandre Pato e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Júlio Baptista, aos 5, e Antônio Carlos, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Henrique e Samudio (Cruzeiro); Álvaro Pereira (São Paulo).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).