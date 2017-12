São Paulo assina acordo com o Sevilha O São Paulo assinou um acordo com o Sevilha nesta quinta-feira que visa uma colaboração entre os clubes espanhol e brasileiro nas áreas esportiva e de marketing. O diretor-adjunto de futebol são-paulino, Edson Francisco Lapola, e o presidente José María Del Nido, do Sevilha, assinaram um termo de compromisso para a realização de amistosos e uma melhor desenvoltura e expansão da imagem, marcas comerciais e direitos audiovisuais. O Sevilha ocupa a 12ª colocação no Campeonato Espanhol.