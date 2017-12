São Paulo: ataques à oposição A saída de Richard Staub do cargo de assessor social cultural do São Paulo continua agitando a política do clube, às vésperas da eleição para a presidência, que acontece em data ainda a ser definida, entre os dias 16 e 30 de abril. A mais recente investida foi a do atual presidente e candidato da situação, Paulo Amaral, que divulgou comunicado dizendo que ?o sr. Staub é intimamente ligado à oposição do clube, o que coloca em suspeição suas avaliações.? Leia mais no Jornal da Tarde