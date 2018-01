São Paulo aumenta o preço do ingresso A notícia de que os ingressos de arquibancada para a final da Copa Libertadores da América custarão R$ 50,00 pegou de surpresa os torcedores são-paulinos. Indignados, eles garantem que vão reclamar com a diretoria do clube. Mas o presidente Marcelo Portugal Gouvêa já avisou: "Podem reclamar, que isso não vai mudar." Até as semifinais da Libertadores, pagava-se R$ 15,00 pelo bilhete mais barato em jogos no Morumbi. Diante do River Plate, na briga pela vaga na final, o preço dobrou. E agora, contra o Atlético-PR, quando vale o título, o valor será de R$ 50,00. "Foi um verdadeiro balde de água fria, para ser bem sincero", desabafou Ricardo Barbosa Maia, presidente da torcida organizada Independente. "Estamos sempre com o time, nos momentos bons e ruins. Agora que vem o ?filé? acontece essa sacanagem." O presidente da torcida organizada avisou que está tentando marcar uma reunião com os dirigentes do clube para segunda ou terça-feira. "A gente espera 11 anos para chegar até a final da Libertadores e acontece isso? Para ir até Curitiba, por exemplo são R$ 100 só de transporte. Quem vai ter esse dinheiro?", reclamou Ricardo Barbosa Maia. Do lado do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa garante que não vai ceder. "Podem reclamar. Um jogo desses só acontece a cada dez anos, tem de ser mais caro mesmo. Por ser uma final de Libertadores é justo que os preços sejam mais caros", explicou o dirigente do clube. De qualquer maneira, o presidente da torcida garante que o estádio estará lotado. "Mesmo que custem R$ 200 os ingressos para arquibancada, o pessoal vai. Não a gente, da Independente, mas outras pessoas pagariam para ver essa final. O pior é que acho que vai ser muito difícil conseguirmos mudar os preços", revelou. Segundo Marcelo Portugal Gouvêa, o São Paulo deve arrecadar perto de R$ 2 milhões com a bilheteria na final da Libertadores. E as entradas para o jogo do dia 13 de julho, no Morumbi, começam a ser vendidos no domingo - a partida de ida, com mando do Atlético-PR, será no dia 6. "Já tenho pedido de reserva de mais de 10 mil ingressos", contou o presidente do clube. Veja os preços dos ingressos: Arquibancada Azul e Vermelha R$50,00 e ½ entrada R$25,00 Arquibancada Laranja e Amarela R$30,00 e ½ entrada R$15,00 Cativa Superior Proprietário Azul e Vermelha R$50,00 (vendas somente no Morumbi) Sócio -Torcedor R$25,00 (vendas somente no Morumbi) Geral Amarela R$30,00 e ½ entrada R$15,00 (Torcida Visitante) Morumbi Premium Club R$150,00 e ½ entrada R$75,00 Cadeira Especial Azul R$150,00 e ½ entrada R$75,00 Geral Vermelha e Azul R$50,00 e ½ entrada R$25,00 Geral Vermelha (Setor Deficientes) R$50,00 e 1/2 entrada R$25,00 Geral Laranja R$30,00 e ½ entrada R$15,00 Cadeira Amarela e Laranja - R$70,00 e ½ entrada R$35,00 Pontos de venda www.ingressofacil.com.br Telefone Ingresso Fácil: 2162-7250