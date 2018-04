São Paulo aumenta preço dos ingressos para domingo

O São Paulo aproveitou a importância do clássico contra o Palmeiras, domingo, no Morumbi, para tentar lucrar um pouco mais na bilheteria. Esperando casa cheia, a diretoria do clube resolveu aumentar o preço dos ingressos.

Assim, o ingresso mais barato sairá por R$ 40. O aumento de R$ 10 em relação aos jogos considerados "comuns" é uma prática recorrente da diretoria são-paulina. A alegação é de que partidas decisivas merecem um preço especial.

Os outros ingressos disponíveis também tiveram aumento de preço: o setor de cadeira especial azul subiu de R$ 80 para R$ 120; a arquibancada térrea vermelha passou de R$ 40 para R$ 60; e a numerada foi de R$ 50 para R$ 80.

O São Paulo colocou 64.281 ingressos à venda, já a partir desta terça-feira. Enquanto isso, destinou 6.300 bilhetes aos torcedores do Palmeiras - no caso palmeirense, o preço também é de R$ 40 na arquibancada.