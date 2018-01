São Paulo aumenta premiação Desesperado com a possibilidade de eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, o presidente Paulo Amaral decidiu apelar para o dinheiro para motivar os jogadores. Amanhã ou sábado ele vai se reunir com o elenco e propor o aumento do prêmio em caso de classificação para as semifinais. ?Vamos nos encontrar antes do jogo contra a Portuguesa (domingo, no Canindé) e conversar sobre isso.? O presidente não esconde que uma saída precoce do campeonato vai representar um prejuízo muito grande aos cofres do clube e abalará a tranqüilidade do grupo e da própria diretoria. ?Vai ser um desastre se ficarmos fora.? Os dirigentes já contabilizavam os prêmios da Federação Paulista de Futebol (FPF) para o clube que alcançar pelo menos as semifinais. São R$ 500 mil por jogo, além de parte da renda. O campeão terá direito a mais R$ 4 milhões pelo título. Os atletas recebem bicho por jogo ? R$ 500,00 por 1 ponto, R$ 1.000,00 por dois pontos e R$ 1.500,00 por 3 pontos ? e por meta no Paulista. Pela classificação, eles ganhariam cerca de R$ 15 mil, mais que o dobro do salário de Kaká e Júlio Baptista, por exemplo. Mesmo assim, o presidente vai propor um aumento nesse valor. Paulo Amaral garantiu que o jogo entre São Paulo e Corinthians, no dia 29, pela última rodada da primeira fase do Paulista, será no Morumbi. ?O mando é nosso e isso já está definido, não há discussões.? Para o jogo deste domingo, no Canindé, contra a Portuguesa, é esperada a presença do futuro técnico do Milan, Fatih Terim. Segundo o jornal italiano Tuttosport, ele estará observando o atacante França e o meia Kaká. O zagueiro Jean interessa ao Lyon, da França, mas até agora ninguém procurou dirigentes do São Paulo para fazer uma proposta.