São Paulo: Autuori dá descanso para 4 Diante da seqüência de jogos que o São Paulo vem enfrentando ? cinco apresentações em doze dias ?, o técnico Paulo Autuori adiantou hoje que poupará alguns titulares no jogo deste domingo, em São Caetano. O volante Mineiro, o meia Danilo e os atacantes Amoroso e Christian vão descansar na rodada. Em algumas posições, não há tantos problemas, pois Autuori terá nova chance de observar algumas promessas do time, como o volante Denilson. Mas, em outros setores, como no meio-campo, há indefinições. Leandro Bomfim e Renan disputam a vaga de Danilo. No ataque, Thiago, lesionado, fica fora do time por 20 dias. Dessa forma, o treinador será obrigado a escalar a dupla Vélber e Roger ? que só atuou junta em treinos. O time provável é Rogério Ceni; Cicinho, Fabão, Lugano e Júnior; Josué, Denilson, Leandro Bomfim (Renan) e Souza; Vélber e Roger.